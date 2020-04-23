Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyet Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir. 23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür." dedi.

23 Nisan 2020, Perşembe 21:09 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tüm çocukların Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum.

Hiç kimseyi dışlamadan, ayırmadan ayrıştırmadan vatanımızın her köşesini kucaklama gayreti içerisinde olduk.

83 milyonun tüm fertlerinde bilhassa bugün bayramlarınızı kutladığımız çocuklardan biraz daha sabretmelerini istiyoruz.

Merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı kalemiyle değil yüreğinin her zerresinden kopup gelen vecd ile yazmıştır

İstiklal Marşı'mız sadece bir asır önceki özgürlük mücadelemizi anlatmakla kalmaz gelecekte ihtiyacımız olan ruhu da ifade eder.

Biz burada kendi çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte mesajlarımızı kalbimizde hissederek okumak suretiyle bu milli coşkuya iştirak edeceğiz.

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