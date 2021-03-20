Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü’nden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü’nden ayrıldı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü’nden ayrıldı

Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı’daki kontuna geçti.

20 Mart 2021, Cumartesi 01:31 Son Güncelleme:
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Üsküdar’daki Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti. Gün boyu burada çalışmalarını yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 23.30’da Vahdettin Köşkü’nden ayrılarak Kısıklı’daki kontuna geldi.

DHA

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