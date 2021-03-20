Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü’nden ayrıldı
Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı’daki kontuna geçti.
20 Mart 2021, Cumartesi 01:31 Son Güncelleme:
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Üsküdar’daki Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti. Gün boyu burada çalışmalarını yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 23.30’da Vahdettin Köşkü’nden ayrılarak Kısıklı’daki kontuna geldi.
DHA
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