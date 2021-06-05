Van Gölü’nün kirlilikten kurtarılması için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce ihalesi yapılan ve 2 yıllık bir çalışmanın ardından yapımı tamamlanan ’İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da yakından ilgilendiği ve 4 gün önce gezip bilgi aldığı tesis 180 milyon liraya mal oldu. Yapacağı biyolojik arıtma sayesinde Van Gölü’nü kirlilikten kurtaracak tesisin aynı zamanda koku giderici bir sistemle yapılması da kentte sevinçle karşılandı. Telekonferansla açılışı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Açılışın ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü Koruma Eylem Planı kapsamında Van Gölü’nü kirlenmekten alıkoyacak tesisin temelinin iki yıl önce atıldığını söyledi. Vali Bilmez, "112 dönüme kurulan tesis yaklaşık 180 milyon liraya mal oldu. Tesisimizin devreye girmesiyle Van Gölü ciddi anlamda kirlenmekten kurtuldu.

Bununla birlikte yıllardır göle deşarj edilen atık sular sahilde dip çamuru oluşturmuş. Bu çamur hem kirliliğe hem de kokuya neden olmakta. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyemiz el ele vererek dip çamur temizliğine başladı. İnşallah kısa sürede sahilimizi bu çamurdan arındırarak Van halkını Van Gölü ile bulaştıracağız" diye konuştu.

Açılış törenine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkemoğlu, İlbank Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ve kurum amirleri katıldı.

DHA