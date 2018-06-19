İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yolda gelirken bakıyorum yollar pırıl pırıl. Daha iyi olacak. İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı neyse Van'da da o olacak. Biz hizmet siyaseti yapıyoruz onlar kan siyaseti yapıyor. 24 Haziran ülkemiz için bir dönüm noktası olacaktır. Van güçlü Meclis için hazır mıyız? 20 yıl önce ben Van'a geldiğim zaman işte bu tabloyu görüyordum. Şimdi yeniden Van aslına dönüyor inşaallah.

"BİZDE LAF YOK İCRAAT VAR"

Son 16 yılda Van'a 26 katrilyon yatırım yaptık. Bunun 16 katrilyonu sadece depremde. Biz Van'ı seviyoruz. Biz Van'ı bir kenara koymadık. Eğitimde 8758 yeni dersliği şehrimize kazandırdık. Yaptığımız yatırımlarla Yüzüncü Yıl Üniversitemizi büyüttük. 2 yıla kadar 800 kişilik bir yurt binası daha açıyoruz. Bizde laf yok icraat var. Van'a bir de 5000 seyirci kapasiteli spor salonu yaptık. Toplam 66 adet sağlık tesisi inşa ettik. 18 adet sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Şehir hastanemizin proje çalışması da devam ediyor.

"ONLAR YIKIM EKİBİ"

Van'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza yaklaşık 4,5 katrilyon tutarında kaynak aktardık. TOKİ vasıtasıyla depremden sonra Van'da 25 bin 172 konut, okullar, camiler gibi binaları süratle tamamlayıp hizmete sunduk. PKK ne yapıyor? Yıkıyor. Onlar yıkım ekibi biz yapım ekibiyiz.

"BUNLARIN DERDİ TERÖR"

En kısa sürece Van çevre yolunu sizlerin hizmetine sunacağız. Tatvan ve Van feribot iskelelerini yenileyip bağlantı yollarını yapıyoruz. Van Ferit Melen Havalimanımızı tekrar ele alıp yeniledik. Van'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacı için Mor Gedik Barajı'nı inşa ettik. 18 köye içme ve kullanma suyu temin ettik. Bunu biz yaptık belediye yapmadı. Bunların derdi terör. Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. CHP'den görevi aldığım zaman İstanbul susuzdu. Suyu ben getirdim.

"PATRONLARLA GÖRÜŞTÜM"

Van'a 3 baraj ve 2 gölet inşa ettik. Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 337 bin zirai araziyi sulamaya açtık. Pay sulaması inşaatı devam eden önemli sulama projelerinden. Bu proje Van'a katkı sağlayacak. Van'da 5 tarımsal ovamızı sit alanı olarak koruma altına aldık. 29 bin Vanlı vatandaşımızı işe yerleştirdik. Van'da bir teknokent bir organize sanayi bölgesi kurduk. Van'a yatırımcı çekmemiz gerekiyor. Özellikle turizmde. Turizm sektöründeki patronlarla görüştüm. Şu anda Van İran'dan gelen turistlere cevap veremiyor. Otellerle turistlere ev sahipliği yapacağız.

"TERÖRDEN KORKMAYACAĞIZ"

Girişimcilerin buraya gelmesi için bir şarta ihtiyaç var; huzur. Terörden korkmayacağız, teröristten korkmayacağız. Huzurun olmadığı yere kimse risk alıp gelmiyor. CHP'nin ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Onların terörle mücadele derdi yok bu sadece bizim derdimiz. Yeri geldi PKK'yı yeri geldi FETÖ'yü üzerimize saldılar. Hepsinin üstesinden geldik. Vakit birlik vakti.

2 hafta önce Diyarbakır'daydım orada da çok farklı bir hava gördüm. Bizim tek amacımız 81 milyon vatandaşımızın tamamıyla sizlere de hizmet etmektir.

"BU TERBİYESİZLİĞİ YAPAN KARŞISINDA BENİ BULUR"

Birileri sürekli çıkıyor geçmişte olanlar bugün de varmış gibi anlatıyor. Van hizmetler konusunda 10 kat ileri gitmiş. Peki bunları hangi iktidar yaptı? Aynı Van'ın demokraside haklarda 15-20 yıl önceki seviyede kalması mümkün mü? Dün burada insanlar inançlarından dolayı baskı görüyordu. Ret politikalarını biz kaldırdık, asimilasyonu biz kaldırdık. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor. Varsa böyle bir terbiyesizlik yapan karşısında önce beni bulur sonra kolluk güçleriyle devletimizi bulur. Geçen dönem CHP'nin vekili İstanbul Üniversitesi'nde önemli bir görevdeydi. Bunlar başörtülü kızlarımın başını açıp ikna odalarına sokanlar değil miydi?

"BAŞKA BİR YOLA GİRİYORUZ"

Terör meselesini çözerek akan kanı durdurabiliriz umuduyla kimsenin almadığı riskleri aldık. Şimdi devran değişti başka yola giriyoruz. Hükümet sistemini değiştiriyoruz. Perşembe, Cuma akşamı atv ortak yayınında yeni hükümet sistemini milletimle paylaşacağım.

Özgürlüklerden taviz yok. Ağızlarından demokrasi lafını düşürmeyenlerin ellerine fırsat geçtiğinde nasıl zalim olduğunu gördünüz değil mi? Her fırsatta Kürtlerin hakkı diyerek sizi istismar ederken arkada yemedikleri haltı bırakmıyorlar.

"DERSLERİNİ MÜNBİÇ'TE VERİYORUZ"

Bu ülkede yasak olan tek bir şey var o da terördür. Kimsenin Türkiye'yi terör bataklığına geri döndürmesine izin vermeyeceğiz. Arkasını teröristlere dayayan demokrat değil olsa olsa terör yandakçısı olur. Terör koridoru kurmaya kalkanlara derslerini Afrin'de vermiştik şimdi Münbiç'te veriyoruz.



