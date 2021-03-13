Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar ile sohbet etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaşlarla sohbet etti.

13 Mart 2021, Cumartesi 15:29 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutunda çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, ilk olarak Beylerbeyi'nde durarak yol kenarındaki vatandaşları selamladı.

Erdoğan daha sonra Çengelköy'de de durarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdüreceği, Vahdettin Köşkü'ne geçti.


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