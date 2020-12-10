Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den şehitlik ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den şehitlik ziyareti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den şehitlik ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan milli lideri Haydar Aliyev ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

10 Aralık 2020, Perşembe 12:09 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev biraz sonra Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Azerbaycan’a dün akşam saatlerinde gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı’na ziyarette bulunarak, Haydar Aliyev’in kabrine çelenk koydu.

Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bırakan Erdoğan daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Şehitler Hıyabanı’nda şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Erdoğan'a bu ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.

Erdoğan, Aliyev’in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ardından, Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından kazanılan şanlı zaferi kutlamak için Zafer Geçidi Töreni’ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk şehitliğini ziyaretinin ardından anı defterine mesaj yazdı.


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