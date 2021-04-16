Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezi’nde iftara katılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın polislere yapacağı iftar öncesi Çengelköy Polis Merkezi’ne geldi.
16 Nisan 2021, Cuma 19:51 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis merkezine gelerek buradaki polislerle sohbet etti. Bakan Soylu’nun bir polisin de başını okşadığı görüldü. Soylu daha sonra çevrede bulunan esnafı ve yoldan geçen araçlardaki vatandaşları selamladı.
DHA