Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis merkezine gelerek buradaki polislerle sohbet etti. Bakan Soylu’nun bir polisin de başını okşadığı görüldü. Soylu daha sonra çevrede bulunan esnafı ve yoldan geçen araçlardaki vatandaşları selamladı.

DHA