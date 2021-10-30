Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin tarihi netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin tarihi netleşti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin tarihi netleşti

ABD’li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazar günü Roma’da görüşeceğini bildirdi.

30 Ekim 2021, Cumartesi 20:39 Son Güncelleme:
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Biden’ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden’ın pazar günü İtalya’nın başkenti Roma’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti. Yetkili, Biden’ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

AA

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