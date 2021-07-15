Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli KKTC'ye gidecek

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gelecek pazartesi ve salı günleri KKTC'de olacaklarını söyledi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 20:40 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 15 Temmuz Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah pazartesi, salı bir Kıbrıs yolculuğumuz olacak. Devlet beyle birlikte geniş bir ekip orada olacağız ve Kurban Bayramı'nı Kuzey Kıbrıs'ta inşallah, namazımızı da orada kılacağız, merasimlere de orada katılacağız." ifadelerini kullandı.

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