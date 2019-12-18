Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine 3 çalışan hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın TC kimlik numaraları ile sorgulama yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Valiliğin soruşturma izniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan incelemede, emeklilik işlemleri servisinde görevli N.G.'nin 8 Nisan 2016, saat 10.37'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası ile nüfus aile kayıt örneği sorgulaması yaptığı belirlendi. Kurumun kısa vadeli sigortalar servisinde görevli E.T.'nin ise 11 Nisan 2017, saat 10.11'de Efkan Ala'nın TC kimlik numarası ile aynı gün saat 16.12'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası ile birleşik kütük sorgulaması yaptığı tespit edildi. Genel sigortalılar servisinde çalışan T.Ş.'nin de 3 Mayıs 2017, saat 11.55'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası ile kişi kayıt örneği sorgulaması yaptığı ortaya çıktı.

3 sanık hakkında dava açıldı

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin bahsi geçen sorgulamaları kurum sisteminden yapma görev ve yetkilerinin bulunduğu ancak bu sorgulamaları yapmaları yönünde herhangi bir talep olmadığı, bu suretle şüphelilerin sahip olduğu görevin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak mağdurların kişisel bilgilerini ele geçirdiklerine vurgu yapıldı. 3 sanık hakkında Erzurum 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"Kötü amaç için kullanmadım"

Sorgulamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademe ve derecesine baktığını söyleyen E.T., tamamen mevzuat bilgisini geliştirmek amacıyla sorgulama yaptığını iddia etti. E.T. savcılık ve mahkeme aşamasında yaptığı savunmasında, "Hakkımda FETÖ'den açılmış bir soruşturma yoktur. Kötü bir amacım olmaksızın T.C. kimlik bilgileriyle sisteme girerek sorguladım. Benim prim matrahım ile Efkan Ala ve Recep Tayyip Erdoğan'ın prim matrahlarını mukayese etmek için sorgulama yapmıştım. Ben bu kimlik bilgilerini ve şahsi bilgilerini hiçbir yerde hiçbir şekilde, kötü amaç için kullanmadım" dedi.



