Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş bugün bir araya geldi

CNN Türk’ün edindiği bilgilere göre, görüşme talebi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’tan geldi. Yavaş’ın bir süre önce istediği randevu talebinde bulunduğu ve o talebe olumlu yanıt verildiği öğrenildi.

Görüşmede Ankara’da devam eden ve başlanması planlanan bazı projelerle ilgili Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendireceği kaydedildi. Yavaş’ın bu çerçevede yapılacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek isteyeceği öğrenildi.

Yavaş’ın görüşme öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da bilgi verdiği belirtilirken, daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmişti.