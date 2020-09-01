Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş bugün bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın sorunlarını ele almak için bugün Beştepe'de bir araya geldi.
01 Eylül 2020, Salı 14:23 Son Güncelleme:
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CNN Türk’ün edindiği bilgilere göre, görüşme talebi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’tan geldi. Yavaş’ın bir süre önce istediği randevu talebinde bulunduğu ve o talebe olumlu yanıt verildiği öğrenildi.
Görüşmede Ankara’da devam eden ve başlanması planlanan bazı projelerle ilgili Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendireceği kaydedildi. Yavaş’ın bu çerçevede yapılacak projelere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek isteyeceği öğrenildi.
Yavaş’ın görüşme öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da bilgi verdiği belirtilirken, daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmişti.