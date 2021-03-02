Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'den sürpriz görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından görüşmenin fotoğraflarına yer verildi.
02 Mart 2021, Salı 17:25 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinden fotoğraflara yer verildi.
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