Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski arasında görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski arasında görüşme

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski arasında görüşme

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

27 Şubat 2022, Pazar 09:22 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

"ATEŞKES İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

'EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ'

 Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgularken, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Çavuşoğlu ayrıca arzu edilmesi halinde, iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını yineledi.

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