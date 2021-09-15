Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkır'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görev süresini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti.
15 Eylül 2021, Çarşamba 18:30 Son Güncelleme:
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum." açıklamasında bulundu.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1438156265650331654
AA