Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkır'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkır'ı tebrik etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkır'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görev süresini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti.

15 Eylül 2021, Çarşamba 18:30 Son Güncelleme:
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum." açıklamasında bulundu.

AA


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