Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında evi zarar gören yaşlı kişiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında evi zarar gören yaşlı kişiyle telefonda görüştü

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında evi zarar gören yaşlı kişiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile cep telefonuyla görüştü, yaşlı kişiye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 17:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Yenikaş Mahallesi'ndeki incelemesinde, yangında evi zarar gören Küçük'ü ziyaret eden Elvan, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de devletin kurumlarının yanında olacağını söyledi.

Elvan, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Küçük'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, "Geçmiş olsun, Rabb'im şifalar versin inşallah." dedi.

Bakan Elvan da bölgedeki duruma ilişkin Erdoğan'a bilgi vererek, "Yangın şu anda tamamıyla kontrol altında, hasar tespit çalışmaları da bitti. Gerekli destekleri veriyoruz, tüm vatandaşlarımıza sizin selamlarınızı iletiyoruz. Tüm masraflarını karşılayacağımızı, vatandaşlarımıza ifade ettik, ilettik. Sizlere dua ve teşekkür ediyorlar." ifadesini kullandı.

Küçük'ün yangından son anda kurtulduğunu anlatan Elvan, "Yangında, gece saat 02.30 sıralarında vatandaşımızı uyandırıp dışarıya çıkarmışlar. Yoksa Allah korusun, çok daha kötü bir durumla karşı karşıya kalabilirlerdi. Hem amcamızı hem teyzemizi yangın yerinden kurtardılar." diye konuştu.

Süleyman Küçük ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah'a şükür yanmaktan kurtulduk Başkan'ım. Allah sizlerden razı olsun." açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan, daha sonra Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla mahalledeki incelemelerini sürdürdü ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Hakan Çelik
Bunları asla yapmayın
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Sath-ı müdafaa
Rauf Tamer
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kabine toplantısı neden ertelendi? Kabine toplantısı ne zaman olacak?