Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlardaki son durumu paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlardaki son durumu paylaştı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlardaki son durumu paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46 ildeki 214 orman yangınının, 202 tanesinin kontrol altına alındığını kaydetti.

06 Ağustos 2021, Cuma 23:26 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." ifadelerinin yanı sıra bir de görsele yer verdi. Yangın söndürme çalışmalarına 18 amfibik uçak, 850 arazöz ve su tankeri, 57 helikopter, 150 iş makinesi, 9 insansız hava aracı ve 5 bin 250 personelin katıldığını aktaran Erdoğan, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, yurt dışından temin edilen 4 uçak ve 1 helikopterin de çalışmalara katılacağını belirtti.

AA

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