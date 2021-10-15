Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ‘Suriye’ye yeni harekat olur mu?’ sorusuna yanıt verdi. Erdoğan açıklamasında ‘Sabrımız bir yere kadar bundan sonra mücadelemiz farklı sürecek. Bu terör örgütlerine ABD’nin oradaki malum güçlerine karşı rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız’ ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

SURİYE'YE SINIR ÖTESİ HAREKAT OLACAK MI?

Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK cirit atıyor. Bir yere kadar sabrımız devam etti, son olarak da 2 polisimiz şehit oldu. Zaman zaman sivillerden şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız.

TALİBAN

Taliban artık kabul arayışları içerisinde yani henüz dünyadaki ülkeler Taliban'ın durumunu kabul etmiş değiller. Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşlerde destekler noktasında, Afganistan'ın yeni süreci konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda bizler Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki bu yönetim Afgan haklarını korumada adil olsunlar. Böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkıyla bizim kadim dostluğumuz var onları bir kenara koymamız mümkün değil. Afganistan'ın alt yapısında büyük desteklerimiz var ve sürdürdük. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye Afganistan ve Katar bu adımları atabiliriz.

AVRUPA'DAKİ ENERJİ KRİZİ

Rusya ile olan anlaşmalarımız çok çok hassas. Bu hassasiyetimiz sürüyor. Gerek Rusya, gerek İran, gerek Azerbaycan ile olsun, bizim bu tür krizleri yaşamayacağımızın göstergesidir bu anlaşmalar. Sadece İngiltere değil, birçok Batı ülkesinde böyle bir sıkıntı devam ediyor. Bizim için şu an böyle bir sıkıntı sözkonusu değil. Tedbirlerimizi devam ettireceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'SİYASİ CİNAYETLER' İDDİASI

Her şeyden önce bu zat, bu konularda samimi ise, dürüst ise, yargıya müracaat eder. Delillerini yargıya iletirsin. Yargı da bunun üzerine üzerine gider. Bu zatın hayatı akşam yalan sabah yalan ömrü böyle geçmiş. Yanına biri,lerini daha almış yalan terörü estiriyorlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz. Kim olursa olsun, böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine iktidar olarak fırsat vermeyiz. İftira atanlara meydanı boş bırakmayız.