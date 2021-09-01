Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün Yargıtayımızın bu muhteşem binasında yeni adli yılı karşılamamızı önemli görüyorum. Fiziksel ve yapısal değişimlerin yeni bir örneğine sizlerle beraber şahit oluyoruz. Temeli 2018 Mart'ta atılan bu bina, 422 bin metre kareyi aşkın kapalı alana sahip. Yargıtay binamız 10 bloktan oluşuyor.

Ülke dünyaya bir mesaj veriyor. Türkiye inşallah bu eserleri ile dünyaya ayrı bir mesaj verecek. Şimdi Ankara'da 6 ayrı binaya bölünmüş Yargıtay'ı tek binaya toplayarak vakit ve kalite kaybının önüne geçtik.

Binamızın hemen önünde inşa edilen ve bölgenin trafiğine katkı sağlayacağına inandığım Yargıtay Kavşağı'nın da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ankara'ya bir de Adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları çalışmalarını bitirmek üzere. Yıl bitmeden temelleri atılmış olacak.

Elbette sadece büyük binalarla, güçlü teknolojik alt yapılarla adalet sağlanamaz. Bunlar sadece adaletin daha hızlı ve sağlıklı tesisine katkı verir. Yargının bağımsız ve tarafsız duruşu ile olur. Devletin dini adalettir. Eğer bir devlette adalet yoksa, onun hangi sistem ile yönetildiğinin bir önemi kalmaz. Orada sadece zulüm hüküm sürer. Adalet aynı zamanda toplumun huzur ve barışının teminatıdır. Adalet sistemini geliştirmek için atılan her adım bizim için kıymetlidir. Bizim kadim kültürümüzde, yargı mensubunun hikmet sahibi olması beklenir. Adalet dağıtanların sorumluluğu büyük, vebali ağırdır.

Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, cuntacılara selam duranların elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini gördük. Hukuka zulme alet edildiği zulmün son halkasını FETÖ sergilemiştir. Kumpas davaları ile, 17-25 Aralık yargı darbesi ile adaleti kendi kirli amaçlarının amacı haline getirmeye çalışanlar karşısında milletimizi buldu.

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