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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

25 Haziran 2019, Salı 19:28 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Askerlik Kanunu'nu imzaladığını açıkladı

AK Parti'li Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra Twitter hesabından açıklama yaptı.

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan, bugün TBMM’de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır, hayırlı olsun" dedi.

DHA

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