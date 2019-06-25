Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Askerlik Kanunu'nu imzaladığını açıkladı
AK Parti'li Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra Twitter hesabından açıklama yaptı.
Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan, bugün TBMM’de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır, hayırlı olsun" dedi.
DHA