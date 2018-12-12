İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

15 yıl önce göreve geldiğimizde savunma sanayii olarak mevcut yapı ne yazık ki yoktu. Bizler o zaman yüzde 20 gibi bir oranda savunma sanayii olarak imkanlara sahiptik ama şu anda yüzde 65 gibi bir orana çıkmış bulunuyoruz. Bu adımlar atılınca gerek Zeytin Dalı, gerek Fırat Kalkanı harekatlarında kimseye gerek olmadan biz operasyonları gerçekleştirdik. Terörle mücadelede bu neticeleri alabiliyorsak, lojistik desteğin bize sürekli olarak akmasıdır. Batı'dan hiçbir şey gelmez.

"BUGÜN BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE KONUŞUYOR OLACAKTIK"

Bulunduğumuz coğrafyada parası çok olup gerçek anlamda bağımsız olmayan birçok devlet var. Türkiye, ordusunun ve savunma sanayisinin gücü sayesinde söz sahibi ülkeler arasında bulunuyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk dönemlerinde atılan adımlar kararlılıkla devam ettiriliyor olsaydı bugün bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olacaktık.

60 MİLYAR DOLARLIK 650 PROJE

Sadece yürümek yetmez koşacak imkanlara da sahip olmalıyız. Bugüne kadar yaptıklarımızı egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. Bundan sonra koşmaya farklı bir şekilde devam edeceğiz. Bazıları bu vizyonu anlamakta zorlanıyor. Türkiye'nin uzay çalışmalarında söz sahibi olma yolunda attığı adımlar onların küçük dünyalarında anlamsız görülebiliyor. Halbuki biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Savunma sanayii alanındaki vizyonumuzun icraata dökülmesi için proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz. Bunlardan 100'ü teknoloji geliştirme ve araştırma merkezidir ve projeleridir.

"BIKTIK, BİTTİK AMA..."

Silahlı, silahsız, insanlı, insansız tüm hava araçlarımız konusunda çok önemli mesafeler katettik. Başbakanlığım döneminde İHA almak istiyoruz 'bugün git yarın gel' diyorlar. İsim vermeyeceğim hep söylenen şu, "Kongre izin vermiyor". Bıktık, bittik ama hamd olsun özel sektörümüz çıktı ortaya İHA da yaptı SİHA da yaptı. İnanıyorum çok daha güçlüsünü yapacaklar. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı.

"ALTAY'IN ÖNEMİNİ AFRİN'DE GÖRDÜK"

Bugün ismini açıklayacağım genel maksat helikopterimizin testleri devam ediyor. Önemli adımlardan biri de Altay tankını seri üretim aşamasına getirdik. Bunun ne kadar önemli olduğunu da Afrin'de gördük. Fırtınaların orada ne işler gördüğünü hep izlediniz. Altay ile çok daha farklı bir mevzi kazanacak. Yeni teknolojilerle geliştirdiğimiz bu tank TSK'nın hizmetine sunulacaktır.

"TALİMAT VERİYORUM: ALMAYIN"

Çok acil olmayan hiçbir ürünün, hiçbir malzemenin yurt dışından temin edilmemesi talimatını bugün bir kez daha veriyorum. Bütün kurumlarımıza sesleniyorum; Bizi kimseye muhtaç etmeyin. Artık bizim her şeyi kendimizin üretmesi gerekiyor. Bu millet yapar mı? Yapar, ben buna inanıyorum. Teknofest'te gençlerimizi gördüm. Hepsi dinamik bir zekaya sahip.

"BİZ TERÖRİST DİYORUZ, ABD DEĞİL DİYOR"

Suriye’nin kuzeyi bizim güneyimiz. Terör koridorunu orada inşa etmenin gayreti içindeler. Biz ‘bunlar teröristtir’ diyoruz. Başta ABD ‘bizim stratejik ortaklarımız terörist değildir’ diyor. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Her şeyimizle güçlü bir orduya sahibiz. Ne zaman Suriye’de sahaya indik, gidişat o zaman değişti. Ama çok oyalandık. DEAŞ’a karşı birlikte bir şey yapılacaksa gelin beraber yapalım. ’30 gün içinde bunları temizleyeceğiz’ diyor. Göreceğiz. Sıra Frat'ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi.

Suriye'de artık DEAŞ diye bir tehdit yoktur. Güya bu örgüt hala 150 km'lik bir alanda etkin. Eğer böyle bir şey varsa biz Türkiye olarak temizlemeye hazırız. Ama bunu bir bahene olduğunu çok iyi biliyoruz. Gözümüzün önünde sınırlarımızın dibinde oynanan bu oyuna daha fazla seyirci kalmayacağımızı ilgililere anlattık.

FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKATA BAŞLIYORUZ

Amerika ile doğru zamanlarda gelecekte yol yürüyecek bir müttefik olarak görüyoruz. Suriye'deki derin fikir ayrılıkları gelecekte ilişkilerimizin bozmamasını temenni ediyoruz. Fırat'ın doğusuna harekat birkaç gün içinde başlayacak. Hedefimiz kesinlikle Amerikan askeri değil. Ama bölgedeki halkı rahatlatmak, huzur ortamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Ülkemizdeki Suriyelileri evlerini ancak bu şekilde gönderebiliriz.

YENİ HELİKOPTERİMİZİN İSMİ "GÖKBEY"

Genel maksat helikopterimizin ismini heyecanla açıklıyorum. T625 genel maksat helikopterimizin ismi Gökbey...

Milletimize ve vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

KÜRESEL ANLAMDA GELECEĞİN GEREKSİNİMLERİNE HİTAP EDİYOR

T625 helikopteri, yerli imkanlarla geliştirilip üretilen gövde, transmisyon, dişli kutusu, güç aktarma organları, iniş takımları ve elektronik sistemleriyle TUSAŞ pilotlarına emanet edildi. T129 Atak helikopterinden elde edilen tecrübe ve bilgi birikiminden de faydalanılan T625, Türk havacılığının ulaştığı noktayı da göstermiş oldu.

Askeri ve sivil alanda geniş bir yelpazeye hitap eden T625 Genel Maksat Helikopteri, kendi alanında küresel anlamda geleceğin gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlandı.

Helikopterin, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, zorlu iklim koşullarında, gerek performans ve manevra kabiliyeti gerekse sağladığı yüksek kabin/azami kalkış ağırlığı oranıyla Türkiye’de ve uluslararası arenada söz sahibi olması hedefleniyor.

KULLANIM ALANI ÇOK GENİŞ OLACAK

Üstün faydalı yük imkanı ve farklı konfigürasyon seçenekleri sunmayı öngören T625 helikopterinin, arama-kurtarma, personel taşıma, VIP, yangınla mücadele, hava ambulans ve offshore gibi alanlarda hizmet vermesi öngörülüyor.

Helikopterin, elde edilen bu başarıyla birlikte, yer ve uçuş testlerini müteakip, sertifikasyon ve kalifikasyon süreçlerinin de tamamlanmasıyla 2020’li yıllarda semadaki ve envanterlerdeki yerini alması hedefleniyor