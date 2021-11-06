Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık 3 milyar liralık katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması:

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Su depolama kapasitesi yaklaşık 11 milyar metreküp bulan Ilısu 1200 megavatlık gücüyle ülkemize yıllık 3 milyar liralık katkı sağlayacaktır .Bizim medeniyetimizde su hayattır. Enerji de günümüzün bir diğer vazgeçilmez hayat kaynağıdır.

Bu barajın ülkemize kazandırılmasın emeği geçen bakanlarımıza kurumlarımız mühendisinden işçisine herkese teşekkür ediyorum.









Değerli kardeşlerim dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidi ile karşı karıya bulunduğu şu günde böyle ir eseri hizmete amamızın çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum. Ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi korumak durumundayız. Su kaynaklarımızın tek bir damlasının israfına tahammülüz yoktur. Su bu yüzyılın en önemli en stratejik kaynağıdır.

İklim değişikliği kuraklık ve artan nüfus ile birlikte su kaynakları üzerindeki baskı giderek artmaktadır. Üstelik iklim değişikliği ile bağlantılı kuraklık sel orman yangını gibi afetler giderek sıklaşmaktadır. Mevcut su kaynaklarının yüzde 70’ten fazlası tarımda yani gıda üretiminde kullanılıyor. Bu durum su konusundaki her olumsuzluğu gıda üretimine de yansıması bekleniyor. Bilindiği gibi Türkiye su zengini bir ülke değildir. Su stresi çeken ülkeler grubundayız.

Su kaynaklarımızı doğru yönetmek mecburiyet haline gelmiştir. Bu anlayışla hükümete geldiğimiz günden beri her alanda olduğu gibi tarım su ve enerji konusunda da geleceğe hazırlamanın gayreti içerisinde olduk. 284 milyar liralık yatırım yaparak 8817 tesisi hizmete açtık. Son 19 yılda inşa edilen 61 barajımızla 46 milyar metreküp suyumuzu depoladık. Depolanan su miktarımızı 179 milyar metreküpe çıkardık. Ülkemiz ve üreticilerimiz yılda 60 milyar lira zirai gelir artışı sağladı.

271 içme suyu ve 21 atık su tesisi hizmete açtık. Bu yatırımlar sayesinde 41 milyon vatandaşımıza yaklaşık3 milyar metreküp içme ve kullanma suyu tahsis ettik. Bunları yapmasaydık 44 ilimiz kısmen ya da tamamen susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya gelebilecekti. Amacımız her bir vatandaşımızın temiz suya erişimini sağlamak bereketli topraklarımız suyla buluşturmak ve kaynaklarımızı verimli kullanmaktır. Yol haritamızı oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de su alanında yeni yatırımlar yapamaya devam edeceğiz.

Ilısu’nun kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak tarafı da bulunmaktadır. Tüm tarihi ve kültürel varlıkları özenle koruyarak gelecek nesillere miras bıraktık. Bay Kemal bunlar lafla olmuyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Ayrıca kısmen taşınan ve yerinde koruma altına alınan eserler de mevcut. Ey PKK’nın yan kolu HDP sizler böyle şeyler yapabilir misiniz? Biz sizlere aşığız aşık. Bu kapsamda 875 konutu tamamlayarak hak sahiplerine verdik.

Burada benim kürt kardeşlerim var. Bu kürt kardeşlerimizi biz ihmal edemezdik ve etmedik. Onlara da bu eserleri kazandırdık. Bölgedeki yolları da daha yüksek standartlı bir şekilde yeniden yaptık. Projenin maliye toplamda 20 milyar lirayı bulmuştur.

Biz kez daha bu muhteşem görkemli tesisin bölgemize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Siz değerli kardeşlerime sevgilerimiz saygılarımı sunuyorum Biz AK Partiyiz. Türkü ile kürdü ile Arabı ile bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz. 2023’ün 14 Haziran’ına bir olarak ii olarak diri olarak kardeş olarak girecek ve inşallah bu bölgelerde zaferle çıkacağız.