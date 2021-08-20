Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinde Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu ele alacak.

20 Ağustos 2021, Cuma 10:58 Son Güncelleme:
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Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinde Afganistan'daki son durumu ve göçmen sorununu ele alacak.


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