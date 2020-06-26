Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

26 Haziran 2020, Cuma 18:36 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı. Kovid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalındı.

AA


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