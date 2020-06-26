Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.
26 Haziran 2020, Cuma 18:36 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı. Kovid-19 ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalındı.
AA
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