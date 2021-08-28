Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ’daki resmi ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 22:39 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla saat 21.20’de Karadağ’dan İstanbul’a geldi. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

AA

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