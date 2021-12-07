Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da gerçekleştirdiği temasların ardından yurda döndü.

07 Aralık 2021, Salı 22:43 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar’a yaptığı 2 günlük resmi ziyaret kapsamında çeşitli işbirliklerini kapsayan 15 anlaşma imzalandı. Erdoğan, Katar ziyareti kapsamında Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısına katıldı, Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Geniş bir heyet ile gerçekleştirilen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü. Erdoğan’ın uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Erdoğan’ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.

İHA

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