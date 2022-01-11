Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerrin Güngör ve kurul üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerrin Güngör ve kurul üyelerini kabul etti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerrin Güngör ve kurul üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti.

11 Ocak 2022, Salı 15:16 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve heyeti hazır bulundu. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.


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