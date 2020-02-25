Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında, "Ülkemizin Azerbaycan’daki doğrudan yatırımları 11 milyar doları buluyor, Azerbaycan’ın Türkiye’deki yatırımları ise bu yıl sonunda 20 milyar doları bulacağını düşünüyoruz. Türk müteahhitler Azerbaycan’da toplam 414 proje üstlendiler, aynı şekilde savunma sanayinde işbirliğimiz günden güne artıyor. Ziyaretimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Soru: Putin ile olan konuşmanızda yeni bir yol haritası belirlendiğini söylemiştiniz son gelişmeler nelerdir?

Cevap: Şu anda Türkiye – Rusya arasında gerek İdlib’de gerekse Libya’da yaşanan bir süreç var, öncelikle tabi İdlib’i çözmemiz gerekiyor bunu gerek Sayın Putin’le ben görüşüyorum, gerekse aynı şekilde bakanlarımızın görüşmeleri oldu ama bir de bu işin tabii Libya ayağı var. Orada da Rusya ile görüşmelerimiz var, malum Hafter denilen orada gayrimeşru bir kişilik var o kişiliğin yanında Abu Dabi yer alıyor bütün parasal kaynaklar orada tabii maalesef Rusya’nın da orada Wagner denen bir güvenlik ekibi yer alıyor 2 bin 500 kişilik bir grup bu.

Bütün bunların değerlendirmesini Türkiye olarak biz Rusya ile yürütüyoruz, zaman zaman Sayın Putin ile görüşmeler yaparak yol haritamıza devam ediyoruz. Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor, hava kuvvetleri noktasında destek veriyor ne kadar inkar etseler de bizim bu konuda tespitlerimiz var.

Biz bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil mahkumuz, bütün bu sınırımıza olan yüklenmeleri ne ile izah edeceğiz şu anda 3 milyona varan bizim sınırlarımıza yüklenme varsa buna eli bağlı mı duracağız? Bu konuda hiçbir ülkenin kalkıp bir duyarlılık gösterdiği yok. Ama biz insani vicdani her türlü değer yargılarını göz önüne alarak bu değerlendirmeyi yapıyoruz.

Soru: Dörtlü zirvenin tarihi netleşti mi? Türkiye’ye Rusya’dan bir heyet gelmesi bekleniyordu ne zaman gelecekler?

Cevap: Heyet yarın geliyor fakat bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili ise Sayın Macron ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak sağlanmış değil. Bizim 5 Mart’ta en kötü ihtimalle Sayın Putin ile bir araya gelme durumumuz var.

Soru: Koronavirüs sınırlarımıza dayandı, İran’da ve Irak’ta görüldü. İran sınırını kapattık Irak sınırını kapatmak gündemde mi Avrupa’da da görülmeye başlandı buralara uçuşlar durdurulacak mı?

Cevap: Sağlık Bakanlığımız en uygun olan ne dediyse biz bunu uygulamaya mecburuz, nitekim İran ile ilgili aldığımız tedbirler bunun bir sonucudur, Biz bütün tedbirlerimizi aldık. Elimizden gelen tedbirlerle Çin’deki vatandaşlarımızı aldık getirdik onlara özel bir hastane tedarik ederek o süreci atlattık. Değişik ülkelerden gelenlere karşı nasıl Avrupa tedbir alıyorsa bu işin formülü tek biz de bu tedbirleri almak zorundayız. Burada tereddüt göstermeye hakkımız yok.

Soru: Libya'da şehitlerimizin olduğunu duyurdunuz, muhalefet 'Şehitlerin isimleri neden açıklanmıyor, muvazzaf mı sivil mi, neden tören yapılmadı' diye soruyorlar. Ayrıca Suriye Milli Ordusu hangi sıfatla Libya'ya gitti diye soruyorlar. Ve sizin şehitleri verirken kullandığınız ifadelere tepki gösteriyorlar. Bunlara cevabınız nedir? Sizin şehit haberini verirken kullanmış olduğunuz bir ifadeye dikkat çekiyorlar. 'Bir kaç tane şehit' ifadesine tepki gösteriyorlar. Sizin bu konuya cevabınız nedir?

Cevap: Bakın Fox önce gazete olsun, önce ciddi bir medya mensubu olsun bunu bir defa öğrenmeniz lazım, yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefet önce kendini yargılasın ne diyor muhalefet gidip Esed ile görüşeceksiniz diyor bu nasıl muhalefet ya? Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor Bay Kemal bunun hesabı sormuyor kalkıp bize akıl vermeye çalışıyor o aklı sen kendine sakla. Bizim kendimize ait 2 tane orada Libya’da şehidimiz var, şimdi bu rakamı ben açıkladım Bay Kemal ne yapacak bunu?

Bay Kemal şunu da sorsun, Wagner’in orada ne işi var, Sudan’dan gelenlerin orada ne işi var desin. Şu anda Suriye’de bizimle beraber olan Suriye Milli Ordusu’ndaki kardeşlerimiz orada da bizimle beraber olmayı kendilerine şeref sayıyorlar.