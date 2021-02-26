Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Atlas 1948 Sinema Müzesi açılışında doğum günü pastası sürprizi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Atlas 1948 Sinema Müzesi açılışında doğum günü pastası sürprizi

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Atlas 1948 Sinema Müzesi açılışında doğum günü pastası sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Beyoğlu’ndaki tarihi Atlas 1948 Sinema Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

26 Şubat 2021, Cuma 23:31 Son Güncelleme:
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Açılış sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü pastası sürprizi yapıldı. Antalya’da çekilen "Five Eyes" filminde rol alan Hollywood yıldızı Jason Statham’ın da aralarında bulunduğu davetliler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutlarken görevliler tarafından pasta getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte davetlilerin alkışları arasında doğum günü pastasını kesti.

DHA

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