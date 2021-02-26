Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a komşuları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi için hazırlanan pastayı kesti.

26 Şubat 2021, Cuma 13:52 Son Güncelleme:
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Komşuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yapılan sürpriz sonrası "Çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim, daha uzun yıllar ülkemize milletimize hizmet etmeyi bize nasip etsin" dedi. Erdoğan daha sonra kendisi için hazırlanan pastayı kesti.


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