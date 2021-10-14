Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti. Büyükelçi Mammadov, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

14 Ekim 2021, Perşembe 17:14 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mammadov, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

​​​​​​​Mammadov'un beraberindeki eşi ve çocuklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.


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