Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edip fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edip fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edip fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık binasında duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını yere atarak hakaretler eden zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

10 Aralık 2021, Cuma 22:57 Son Güncelleme:
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Olay, Kdz. Ereğli Kaymakamlık binasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, ekonomik sıkıntılar yaşadığını iddia eden A.Ç. Kaymakamlık binası girişindeki duvarda asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çerçeveli fotoğrafını alıp yere attı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretler eden zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra ifadesinin alınması için Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İHA

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