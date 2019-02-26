Vatandaşlar konvoyunun geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü sürprizi yaptılar. Konvoyu durdurup makam aracından inen Erdoğan vatandaşlara teşekkür etti.

Erdoğan burada basın mensuplarına şunları söyledi:

Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Ve gerek ilmi noktada, gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de işte bu böyle devam ederken 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda bizlere ömür verdikçe biz de devam edeceğiz. Milletimizle beraber bu yolda olacağız. Hedefimiz de tek millet, tek devlet, tek vatan. Yeter ki bir olalım, iri olalım ve hep birlikte Türkiye olalım.

Erdoğan daha sonra kendisine ikram edilen tatlıyı vatandaşlara ve basın mensuplarına ikram etti.



