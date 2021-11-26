Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Menemen’de yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Menemen’de yoğun ilgi

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Menemen’de yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in Menemen ilçesinde katılacağı program öncesinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

26 Kasım 2021, Cuma 19:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki programları kapsamında Bayraklı ilçesinde deprem konutlarını teslim etmesinin ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nun açılışını gerçekleştirmesinin ardından Menemen ilçesine geldi. Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra engelli vatandaşlar için düzenlenen ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen programa katılmak için Tarihi Taşhan Çarşısı’na hareket etti. Erdoğan, programa gelirken yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşları otobüsten selamlayan Erdoğan, daha sonra Tarihi Taşhan Çarşısı’na giriş yaptı.

İHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Uygarlığın ölçüsü kaç metrekare?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Özel bir tablo
Rauf Tamer
Murat Çelik
O erkek çocuk...
Murat Çelik
Hakan Çelik
Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor
Hakan Çelik
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’a gidiyor