Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te düzenlenmek istenen suikast ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Erdoğan'a suikast için giden MAK timine yasa dışı mühimmat verdiği tespit edilen Üstçavuş A.Ö. bu sabah yapılan operasyonla Eskişehir'de kıskıvrak yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 nolu cephaneliğinde görevli Astsubay Üstçavuş A.Ö.'nün TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Muğla ili Marmaris ilçesine giden MAK timine mühimmat verdiğini belirledi.

Bir süredir hakkında yakalama kararı bulunan ve her yerde aranan A.Ö.'nün Eskişehir'de saklandığı tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla A.Ö. İzmir'de gözaltına alındı.