Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tokat’ta yoğun ilgi

Yozgat’tan helikopterle Tokat’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu önünde halka hitap etti.

HEDEF 2023 MARŞINI DİNLEDİ

Mitingin ardından müzik öğretmeni Ozan Çekiç’in bestelediği ve yaklaşık 50 öğrenciden oluşan korunun seslendirdiği "Hedef 2023" marşını dinleyen Erdoğan, daha sonra miting otobüsü ile Tokat Valiliği'ne geçti.

VATANDAŞLARDAN SEVİNÇ GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yol boyunca vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu.

Valilik girişinde minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis mangasını selamladı.

Erdoğan, valiliğe girişinde vatandaşları da selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Valisi Ozan Balcı'yı ziyaret etti

TOKAT (İHA)