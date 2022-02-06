Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

06 Şubat 2022, Pazar 00:41 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın hafif belirtiler üzerine yaptırdıkları koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlara dair soruşturma başlattı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastalığına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara dair resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İHA

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