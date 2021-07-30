Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'da iki önemli gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da iki önemli gelişme

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da iki önemli gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

30 Temmuz 2021, Cuma 15:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ile Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

DHA


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