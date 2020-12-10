Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '10 Aralık İnsan Hakları Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '10 Aralık İnsan Hakları Günü' mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '10 Aralık İnsan Hakları Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '10 Aralık İnsan Hakları Günü' dolayısı ile mesaj paylaştı.

10 Aralık 2020, Perşembe 09:29 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '10 Aralık İnsan Hakları Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına yönelik engellerin arttığını görüyoruz. Milyarlarca Müslümanın yaşam hakkından adil yargılanma hakkına kadar temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, ifade hürriyeti kisvesi altında mukaddes değerlerin aşağılandığı, nefret dilinin medya organları ve devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız" ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

Batı toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına yönelik engellerin arttığını görüyoruz.

Kovid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada, tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve adaletsizlikleri giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor.


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