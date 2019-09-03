Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nda ABD'ye uzatmalarda 93-92 mağlup olan Basketbol Milli Takımı için yayınladığı mesajda, "Skor hiç önemli değil. Sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter” dedi

03 Eylül 2019, Salı 18:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam" ifadesini kullandı. 


Bu haberi de okudularA Milli Basketbol Takımımız, ABD'ye 93-92 mağlup oldu

ANKARA (İHA)


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