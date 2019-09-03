Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nda ABD'ye uzatmalarda 93-92 mağlup olan Basketbol Milli Takımı için yayınladığı mesajda, "Skor hiç önemli değil. Sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter” dedi