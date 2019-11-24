Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

24 Kasım 2019, Pazar 12:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı

Erdoğan, Twitter hesabındaki paylaşımında, tahtaya elindeki kalemle "Oku, düşün, uygula, neticelendir." yazdığı fotoğrafına yer vererek, "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun." ifadelerini kullandı.


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