Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı yaptı.
08 Mart 2021, Pazartesi 11:12 Son Güncelleme:
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:
Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1368834004175175681