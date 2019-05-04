Erdoğan, Twitter'dan Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir."

KAZANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasının ardından Kazancı'yı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili bilgi aldığı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.





AA

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