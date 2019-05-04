Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA'ya geçmiş olsun dileği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter adresinden İsrail'in saldırısına ilişkin 3 dilde yayınladığı mesajda "Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı
Erdoğan, Twitter'dan Türkçe, İngilizce ve Arapça paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir."
KAZANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Öte yandan Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasının ardından Kazancı'yı telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili bilgi aldığı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1124761207292989440
https://twitter.com/RTErdogan/status/1124761893682450433
AA
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