Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB toplantısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB toplantısı açıklaması

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB toplantısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklama yaptı.

11 Aralık 2020, Cuma 14:12 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları: 

Bizim olumlu tavırlarımız yaptırım amaçlayan ülkelerin istediklerini yapmasına engel oldu. Sağ olsun AB ülkeleri içerisinde aklı selim olanlar bu adımları boşa çıkardılar. 

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AB'nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi.

Bir toplantı daha yapılacak.

Açık ve net söylemek durumundayız: Oradan da bir şey çıkması mümkün değil!

AB üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken bir çok haklar var, vize serbestisinden gümrük muafiyetine kadar. Liderler noktasında da görüşmeler yapmak suretiyle temenni ederim ki bu süreci adil bir şekilde tamamlarız.


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