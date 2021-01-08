Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir. Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum.

Temennim odur ki 20 Ocak itibarıyla Sayın Biden'ın devir teslim töreniyle ki Trump'ın da yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi

Burada yasalara uygun atanan bir rektör var. YÖK 9 isim teklif etmiştir, Melih Bey'i rektör olarak seçtik. Melih Bey'in orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum.

Öğrencilerle niye görüşeyim. Öğrenciler işin içinde değil, işin içinde teröristler var. CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada, kendisi zaten DHKP-C militanıdır.

Corona virüs aşısı

Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon olarak geldi ama bu 50 milyona kadar çıkacak. Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir. Bu Kovid vakası sıradan bir vaka değildir, adeta asrın vebası. Bunun için de bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz.

Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme bildiğiniz gibi mutat. Ağırlıklı olarak ülkemizin dünyadaki ikili ilişkileri, terör mücadelelerini Sayın Bahçeli ile etraflıca görüşüyoruz. Kendisi de yapılan çalışmalara başarı temennilerini hep söylüyor. Analizler de yapıyoruz. Bundan sonra da neler yapabiliriz, aramızdaki Cumhur İttifakı'nın yarınlara devamı için birlik-beraberliğimizi teyit ediyoruz.

Sayın Asiltürk ile geçmişte beraber olduğum büyüğümdür. Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde, seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bizim bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağım.







