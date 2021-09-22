Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki temasları çerçevesinde gün içinde bir çok görüşme gerçekleştirdi. İşte Erdoğan'ın yaptığı o görüşmeler:

UKRAYNA VE FİNLANDİYA DEVLET BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile iki ayrı görüşme gerçekleştirdi.

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüşme gerçekleştirdi.

GİNE BİSSAU CUMHURBAŞKANI İLE İKİLİ GÖRÜŞTÜ

ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.

POLONYA CUMHURBAŞKANI İLE İKİLİ GÖRÜŞTÜ

ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI MİLANOVİC’LE İKİLİ GÖRÜŞTÜ

ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

SLOVENYA CUMHURBAŞKANI PAHOR'LA İKİLİ GÖRÜŞTÜ

ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

GÖBEKLİTEPE’DEKİ DİKİLİTAŞIN REPLİKASINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Binası’nın bahçesinde sergilenen Göbeklitepe'deki 12 bin yıllık dikilitaşların replikasını ziyaret etti.

Göbeklitepe'yi temsilen, T şekilli P18 dikilitaşının yarı yarıya küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından, BM binasının bahçesinde sergilenen dikilitaş replikasını ziyaret etti.

DHA