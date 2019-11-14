Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’li senatöre ders gibi cevap

Erdoğan, Oval Ofis'te yaptığı konuşmada, "(ABD Başkanı Trump'a) Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır." dedi.

"Ferhat Abd Şahin, Terör örgütü başının manevi evladıdır"

Erdoğan, "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır." diye konuştu.

Güvenli bölge açıklaması

Erdoğan, güvenli bölgeye ilişkin, "6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yatırımın 40 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar euro" dedi.

Trump: Avrupa artık mülteciler konusunda sorumluluk almalı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki durumdan kaynaklı olarak Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Toplantının basına açık bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Trump, birçok konunun kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz" şeklindeki sözlerine atıf yapan Trump, "Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve ciddi harcama yapıyor. Artık Avrupa'nın bu konuda adım atarak daha fazla sorumluluk alması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'nin, bu mültecilerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi durumunda milyonlarca mültecinin Avrupa'ya geçeceğini dile getiren Trump, Türkiye'ye mültecilere ev sahipliği yaptığı için bir kez daha teşekkür etti.

S-400'lerle ilgili bir soru üzerine Trump, "Bu konu üzerinde çalışıyoruz" yanıtını verdi.