Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TV 360 ve 24 TV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediyelere kayyum atanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Geçmişte yaşananlar çok önemli bir ders. 31 Mart'tan sonra benzer şeyler yaşanırsa işi anında yargıya götürür, kayyumlar için yolu açarız. Kayyumların başarısını görmemek bakar kör olmaktır. Bunun en güzel örneği, Diyarbakır'dır." dedi.

Erdoğan, "Ben, HDP'ye oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim bunu ispat etsinler. İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz. Bundan 5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Biz kendimiz yapıyoruz.

Cumhur İttifakı ülkemizin yaşadığı bu muazzam dönüşümün ana eksenidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yeniden inşası için bir şanstır.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerin çöp sorununa değindi. Erdoğan, Şişli ve Tahtakale'deki fotoğrafları gösterdi.)

Siyasetçi gurur, kibirle milletinin karşısında durmayacak. Mütevazı olacak ki halk onu sevsin. Samimiyet olacak, yaptığı işte samimi davranacak ve tabii gayret olacak. 17 yıldır sadece Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak, 4,5 yıl belediye başkanı olarak görev yapmış bir evladı olarak Erdoğan'ı ve arkadaşlarını tanıyor.

Bir Kayserili Mehmet Özhaseki'yi tanımam der mi? Sayın Özhaseki bu işi iyi bilen arkadaşlarımdan bir tanesi. Ben Bay Kemal gibi konuşmuyorum. Soruyorlar 'İnce'yi niye belediye başkan adayı yapmadınız' deyince 'Onun belediye başkanlığı yok' diyor. Sanki kendisinin belediye başkanlığı vardı geçmişinde. Kendisi İstanbul'da belediye başkan adayı oldu, Kağıthane'ye Kağıttepe dedi.

'İSTANBULLULAR BİNALİ BEY GİBİ BİR MARKAYI ASLA İHMAL ETMEYECEKTİR'

İstanbul'a belediye başkanlığı yaptığım döneminde Binali Bey benim genel müdürümdü. Sonra milletvekili oldu aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı görevini kendisine verdik. Daha sonra Başbakanlık görevine verdi. Şimdi de TBMM Başkanı'ydı. Sonra da İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak Binali Bey'i gönderdik. Ben inanıyorum ki, İstanbullular Binali Bey gibi markayı asla ihmal etmeyecektir.

(ABD'nin Kürtleri vurmayın açıklaması) Trump'a söyledim, savaşımız terör örgütü ile. ABD'ye teröristleri birlikte vuralım dedik. bizi dinlemediler

Terörle mücadelede Kürt, Fransız, Yunanmış, Avustralya'dan gelenmiş, ayıklayacak halimiz yok. Mehmetime silah doğrultana biz de doğrulturuz.

Sınırlarımız içinde ve ötesinde terör örgütüne tarihte görülmemiş ağır darbeler vurduk. Başlarını kaldıramaz hale geldiler.

Milletimiz müsterih olsun. FETÖ ile mücadele kararlılığımız sürüyor. Bukalemun kılıklıları da buluyoruz, bulacağız.

2019'da bugün itibarıyla 3 bin 306 FETÖ operasyonu yapıldı. Bu yıl 7 bin 416 gözaltı ve bin 385 tutuklama işlemi gerçekleşti.

15 TEMMUZ'DAN DAHA GÜÇLÜYÜZ

15 Temmuz'a göre çok daha güçlü bir kuvvetiz. Kurdukları kirli tezgahları kafalarına geçiririz. Her türlü tedbirimiz var.