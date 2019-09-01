Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Adli Yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, Türkiye'yi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna hazırlarken, devletin tüm kurum kuruluşlarıyla, vatandaşların refahı, huzuru ve emniyetini teşkil amacıyla demokratik standartların yükseltilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bu süreçte milletin birliğini, dirliğini ve bekasını gaye edinen, adil kararlarıyla gururlandıran, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişinin büyük önem taşıdığının altını çizen Erdoğan, güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adaletin, toplumsal barışın, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatı olduğunu vurguladı.

'ADALET TEŞKİLATIMIZ BÜYÜK BİR SINAV VERDİ'

Hukuk devletinin yaşatılabilmesi, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmemesi hususunda en hayati vazifenin, yargı kurum ve mensuplarına düştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında FETÖ ihanet çetesine karşı verilen mücadele, yargıyı teslim almaya çalışan siyasi, ideolojik ve zümrevi gruplara karşı ne kadar hassas, dikkatli ve cesur olmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. 15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte, adalet teşkilatımız büyük bir sınav vermiş, hızla harekete geçen, ilk andan itibaren tüm çalışmaları hukuka uygun şekilde yürüten ve hukuka aykırılığa müsaade edilmeyeceğini açıkça ortaya koyan tavırlarıyla hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur.

Devletimizin ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır. Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yönünde attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın 'hukuk devleti' ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay bir şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Adli Yıl açılışı vesilesiyle, adaletin tesisi için ülkemizin her köşesinde fedakarca görev yapan hakim, savcı ve avukatlarımız ile tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan yargı mensuplarımızı rahmetle yad ediyor, adalet sistemimiz için görev yapan herkese selam ve saygılarımı sunuyorum.

AA