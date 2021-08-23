Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan açıklaması

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında ‘Ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 14:38 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında “Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitmek için öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Kısıklı'da yol kenarında bekleyenleri görünce makam aracını durdurdu. Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

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