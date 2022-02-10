Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afrika’dan gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afrika’dan gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afrika’dan gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan’ın sağlığı için Afrika’dan gönderilen video mesajlara teşekkür etti.

10 Şubat 2022, Perşembe 21:05 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat’ta eşi Emine Erdoğan’la birlikte Kovid- 19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, Erdoğan çiftine dünyanın pek çok yerinden geçmiş olsun mesajları gönderildi. Erdoğan, kendisine Afrika ülkelerinden gönderilen video mesajların yer aldığı görüntüyü Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, görüntünün açıklamasında şöyle dedi:

"Ne kadar uzakta olursak olalım, güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz birer parça olduğumuz, kalplerinde, güzel temennilerinde, dualarında yer bulduğumuz tüm kardeşlerime en içten şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun." 





DHA

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